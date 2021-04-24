Клопп: Мы не заслуживаем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп считает, что его команда не делает достаточно, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. После 33 туров “Ливерпуль” занимает шестое место с 54 очками.

“Не думаю, что можно создать больше моментов, чем мы это сделали в игре с “Ньюкаслом”. Но мы не смогли “убить игру”. Мы не сделали достаточно для этого. Нам нужно было продолжать играть, но мы оставляли им шансы. И они заслужили того, чтобы сравнять счет. Их отмененный мяч? Там была рука. Нам повезло с решением рефери, но мы не приняли этот подарок.

Сложно принять такой результат. Не знаю, почему так получилось. Мы не достаточно боролись, не достаточно контролировал мяч. Мы должны были создавать больше и реализовывать свои моменты.

По ощущению этот результат – как поражение. Мы этого заслуживаем. С нашей игрой мы не должны быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Через несколько дней у нас игра с “Манчестер Юнайтед”. Будет непросто. Мы или получим урок с сегодняшней игры, или не будем играть в Лиге чемпионов”, – сказал Клопп BT Sport после матча с “Ньюкаслом” (1:1).