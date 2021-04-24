Тьяго Алькантара: Ливерпуль должен заслужить место в ЛЧ

Полузащитник "Ливерпуля" Тьаго Алькантара подвел итоги ничьи с "Ньюкаслом" в матче 33-го тура АПЛ.

"Нет слов объяснить наше разочарование. Воля к победе, желание побеждать – очень важная часть соревнования. Еще в первом тайме у нас были моменты для того, чтобы обеспечить себе победу.

Мы старались показывать свой футбол. Это было важным фактором. В первом тайме все получалось, поскольку мы создали много свободных зон, благодаря чему у ворот соперника появлялись моменты. Мы хотим побеждать и хотим быть в Лиге чемпионов, но мы должны заслужить это место", – рассказал испанец.