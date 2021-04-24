Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тьяго Алькантара: Ливерпуль должен заслужить место в ЛЧ
Хавбек "красных" прокомментировал ничью с "сороками"
Полузащитник "Ливерпуля" Тьаго Алькантара подвел итоги
"Нет слов объяснить наше разочарование. Воля к победе, желание побеждать – очень важная часть соревнования. Еще в первом тайме у нас были моменты для того, чтобы обеспечить себе победу.
Мы старались показывать свой футбол. Это было важным фактором. В первом тайме все получалось, поскольку мы создали много свободных зон, благодаря чему у ворот соперника появлялись моменты. Мы хотим побеждать и хотим быть в Лиге чемпионов, но мы должны заслужить это место", – рассказал испанец.
После этого тура команда Юргена Клоппа имеет в своем активе 54 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Популярное сейчас
- Свитолина играет с Барти в полуфинале крупного турнира в Штутгарте. Текстовая трансляция матча
- Римский клуб все-таки хочет купить Яремчука
- Интер возобновил интерес к Малиновскому
- Сегодня Европейская Суперлига может прекратить существование
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО