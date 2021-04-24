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Уотфорд возвращается в АПЛ
Команда выходит в Премьер-Лигу после недолгого отсутствия
ФК "Уотфорд" возвращается в Английскую Премьер-Лигу из Чемпионшипа. "Шершни" в сегодняшнем матче минимально переиграли "Милуолл" благодаря голу с пенальти Исмаилы Сарра. Клуб вертается в элитный дивизион после годичного отсутствия.
"Уотфорд" гарантировано займет не ниже чем второе место в Чемпионшипе, поэтому команде не придется играть в плей-офф турнира за повышение в классе. На данный момент клуб набрал 88 очков, и на 10 пунктов опережает "Брентфорд".
Перед этим в АПЛ
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