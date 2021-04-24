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Уотфорд возвращается в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Команда выходит в Премьер-Лигу после недолгого отсутствия

Уотфорд возвращается в АПЛ

Новина українською

ФК "Уотфорд" возвращается в Английскую Премьер-Лигу из Чемпионшипа. "Шершни" в сегодняшнем матче минимально переиграли "Милуолл" благодаря голу с пенальти Исмаилы Сарра. Клуб вертается в элитный дивизион после годичного отсутствия.

"Уотфорд" гарантировано займет не ниже чем второе место в Чемпионшипе, поэтому команде не придется играть в плей-офф турнира за повышение в классе. На данный момент клуб набрал 88 очков, и на 10 пунктов опережает "Брентфорд".

Перед этим в АПЛ вышел Норвич Сити.

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В статье: Чемпионшип Уотфорд Милуолл (Лондон)
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
24.04.2021 в 19:32
"Уотфопд вертается в АПЛ". Солнце светит прямо в глаз, не могу дивитися, дайте мне шматок паперу, чтобы затулитися
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Dimka26 (Чернигов)
24.04.2021 в 19:32
Уотфорд вертается в АПЛ )))))
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