Уотфорд возвращается в АПЛ

ФК "Уотфорд" возвращается в Английскую Премьер-Лигу из Чемпионшипа. "Шершни" в сегодняшнем матче минимально переиграли "Милуолл" благодаря голу с пенальти Исмаилы Сарра. Клуб вертается в элитный дивизион после годичного отсутствия.

"Уотфорд" гарантировано займет не ниже чем второе место в Чемпионшипе, поэтому команде не придется играть в плей-офф турнира за повышение в классе. На данный момент клуб набрал 88 очков, и на 10 пунктов опережает "Брентфорд".