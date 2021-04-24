Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Вест Хэм - Челси 0:1. Вернер возвращает синих в топ-4
Игра со скандальным удалением и минимумом моментов
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига, 33-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Челси” 0:1
Гол: Вернер 43
“Вест Хэм”: Фабианский – Бальбуэна, Огбонна, Диоп – Цоуфал, Нобл (Лансини 69), Соучек, Фредерикс (Джонсон 83) – Форнальс (Бенрахма 69) – Боуэн, Лингард
“Челси”: Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен – Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс 86) – Пулишич (Зиеш 74), Маунт, Вернер (Абрахам 87)
Предупреждения: Вернер 35, Кристенсен 42, Менди 90+3, Канте 90+5
Удаление: Бальбуэна 81
Популярное сейчас
- Колос поднялся на четвертую строчку, Минай остался последним. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ
- Барселона интересуется трансфером одного из лучших бомбардиров в истории Шахтера
- Гвардиола: Суперлига не имеет отношения к спорту
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО