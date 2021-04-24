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АПЛ. Вест Хэм - Челси 0:1. Вернер возвращает синих в топ-4

Англия
(1 голосов)

Игра со скандальным удалением и минимумом моментов

АПЛ. Вест Хэм - Челси 0:1. Вернер возвращает синих в топ-4

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 33-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Челси” 0:1

Гол: Вернер 43

“Вест Хэм”: Фабианский – Бальбуэна, Огбонна, Диоп – Цоуфал, Нобл (Лансини 69), Соучек, Фредерикс (Джонсон 83) – Форнальс (Бенрахма 69) – Боуэн, Лингард

“Челси”: Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен – Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс 86) – Пулишич (Зиеш 74), Маунт, Вернер (Абрахам 87)

Предупреждения: Вернер 35, Кристенсен 42, Менди 90+3, Канте 90+5

Удаление: Бальбуэна 81

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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