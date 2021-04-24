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Тухель повторил рекорд АПЛ - Челси не пропустил в 10 матчах из 14

Англия
(1 голосов)

Такой ж результат показал наставник "аристократов" Тухель в сезоне 2008/09

Тухель повторил рекорд АПЛ - Челси не пропустил в 10 матчах из 14

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В матче 33-го тура чемпионата Англии "Челси" минимально на выезде обыграл "Вест Хэм". Победный мяч на счету у Тимо Вернера.

"Аристократы" отыграли "сухой" 10-й поединок из 14, при наставнике Томасе Тухеле. Таким образом, главный тренер "синих" повторил рекорд АПЛ, который установил экс-коуч лондонцев Луис Фелипе Сколари - в кампании 2008/09.

Напомним, немецкий специалист возглавил "Челси" 26-го января этого года. До этого Тухель работал в "ПСЖ", с которым выходил в финал Лиги чемпионов.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
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Комментарии (1)
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BAGGI0 (Харьков)
25.04.2021 в 00:12
Какие в задницу аристократы? Хватит повторять мокшанские фантазии. Челси это Синие или пусть даже Пенсионеры
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