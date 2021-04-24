Тухель повторил рекорд АПЛ - Челси не пропустил в 10 матчах из 14

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Челси" минимально на выезде обыграл "Вест Хэм" . Победный мяч на счету у Тимо Вернера.

"Аристократы" отыграли "сухой" 10-й поединок из 14, при наставнике Томасе Тухеле. Таким образом, главный тренер "синих" повторил рекорд АПЛ, который установил экс-коуч лондонцев Луис Фелипе Сколари - в кампании 2008/09.

Напомним, немецкий специалист возглавил "Челси" 26-го января этого года. До этого Тухель работал в "ПСЖ", с которым выходил в финал Лиги чемпионов.