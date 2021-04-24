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Тухель повторил рекорд АПЛ - Челси не пропустил в 10 матчах из 14
Такой ж результат показал наставник "аристократов" Тухель в сезоне 2008/09
В матче 33-го тура чемпионата Англии
"Аристократы" отыграли "сухой" 10-й поединок из 14, при наставнике Томасе Тухеле. Таким образом, главный тренер "синих" повторил рекорд АПЛ, который установил экс-коуч лондонцев Луис Фелипе Сколари - в кампании 2008/09.
Напомним, немецкий специалист возглавил "Челси" 26-го января этого года. До этого Тухель работал в "ПСЖ", с которым выходил в финал Лиги чемпионов.
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