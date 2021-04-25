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Мойес после поражения от Челси: Сегодня судейство было действительно плохим
Наставник "молотобойцев" подвел итоги поражения от "аристократов"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал
"Мы оставались в игре. Мы не играли достаточно хорошо, особенно в первом тайме, но показали гораздо лучший футбол во второй половине. Думаю, решение по красной карточке принято тем, кто никогда не играл в футбол. Я не знаю, куда Бальбуэна должен был деть ногу.
Если они действительно так уверенны в своем решении, тогда гляньте на похожий эпизод через несколько минут с участием Цоуфала и Рюдигера. Очень похожая ситуация, но арбитры ничего не сделали. Есть ли последовательность в этих эпизодах? Я не понимаю, как это может быть красной карточкой.
Думаю, сегодня день, когда судейство было действительно плохим. Явная ли это ошибка рефери? Это действительно плохое решение, потому что в то время мы доминировали", – рассказал Мойес.
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