  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мойес после поражения от Челси: Сегодня судейство было действительно плохим
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мойес после поражения от Челси: Сегодня судейство было действительно плохим

Англия
(1 голосов)

Наставник "молотобойцев" подвел итоги поражения от "аристократов"

Мойес после поражения от Челси: Сегодня судейство было действительно плохим

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал домашнее поражения от "Челси" в матче 33-го тура АПЛ.

"Мы оставались в игре. Мы не играли достаточно хорошо, особенно в первом тайме, но показали гораздо лучший футбол во второй половине. Думаю, решение по красной карточке принято тем, кто никогда не играл в футбол. Я не знаю, куда Бальбуэна должен был деть ногу.

Если они действительно так уверенны в своем решении, тогда гляньте на похожий эпизод через несколько минут с участием Цоуфала и Рюдигера. Очень похожая ситуация, но арбитры ничего не сделали. Есть ли последовательность в этих эпизодах? Я не понимаю, как это может быть красной карточкой.

Думаю, сегодня день, когда судейство было действительно плохим. Явная ли это ошибка рефери? Это действительно плохое решение, потому что в то время мы доминировали", – рассказал Мойес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Мойес Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...