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Ливерпуль - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов
"Сороки" в самой концовке вырывают ничью
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 33-го тура АПЛ "Ливерпуль" в самой концовке упустил победу над "Ньюкаслом". "Красные" открыли счет в поединке уже на 3-й минуте, благодаря точному удару Мо Салаха. А на 95-й Уиллок поделил очки команд.
Английская Премьер-лига, 33-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
Голы: Салах 3 – Уиллок 90+5
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Тьяго (Джонс 77), Вейналдум – Салах, Жота (Милнер 58), Мане – Фирмино
“Ньюкасл”: Дубравка – Ритчи, Дамметт, Кларк (Уиллок 64), Фернандес, Мерфи – Альмирон (Гэйл 85), Шелви, Шон Лонгстафф – Жоэлинтон (Уилсон 60), Сен-Максимен
Предупреждения: Кабак 9, Фабиньо 89 – Фернандес 16
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