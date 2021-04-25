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Первый гол Вернера за два месяца. Вест Хэм - Челси 0:1. Видео голов и обзор матча
VAR неоднократно вмешивался в игру
Челсі/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор лондонского дерби, в котором "Вест Хэм" принимал "Челси". Гости открыли счет под занавес первого тайма усилиями Вернера, который отличился впервые с середины февраля. Перед взятием ворот "молотобойцы" требовали пенальти за руку Аспиликуэты, однако арбитр этот спорный момент трактовал в пользу подопечных Тухеля. В конце второй половины встречи градус поединка добавил Бальбуена, который был удален за грубый фол после просмотра того же видеоповтора.
Отметим, что Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.
"Вест Хэм" - "Челси" 0:1
Гол: Тимо Вернер 43
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