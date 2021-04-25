Фернандиньо: Мою первую зарплату в Шахтере жена завернула в полотенце и спрятала в скороварку

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Фернандиньо вспомнил приключения со своей первой зарплатой в украинском клубе:

"В конце моего первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счета, и клуб выплачивал мне игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Для ребенка, который думал, что 30 долларов - это много, это было безумием.

В то время я жил в отеле и не знал, что делать с такими деньгами. Я показал жене, и в итоге она завернула их в полотенце и спрятала в нашу скороварку. Она сказала: "Сюда никто не полезет. Украинцы даже не знают, что такое скороварка". Ха-ха.

На свои первые зарплаты и бонусы за подписание контракта я даже купил для мамы квартиру в Куритибе.

Но кроме полученных денег, я провел восемь замечательных лет в Украине", - сказал Фернандиньо.