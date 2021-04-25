Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандиньо: Мою первую зарплату в Шахтере жена завернула в полотенце и спрятала в скороварку
Ведь украинцы не знают что это такое
Бывший игрок донецкого "Шахтера" Фернандиньо вспомнил приключения со своей первой зарплатой в украинском клубе:
"В конце моего первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счета, и клуб выплачивал мне игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Для ребенка, который думал, что 30 долларов - это много, это было безумием.
В то время я жил в отеле и не знал, что делать с такими деньгами. Я показал жене, и в итоге она завернула их в полотенце и спрятала в нашу скороварку. Она сказала: "Сюда никто не полезет. Украинцы даже не знают, что такое скороварка". Ха-ха.
На свои первые зарплаты и бонусы за подписание контракта я даже купил для мамы квартиру в Куритибе.
Но кроме полученных денег, я провел восемь замечательных лет в Украине", - сказал Фернандиньо.
Напомним, что летом 2005-го "Шахтер" заплатил бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" 7,8 млн евро за трансфер полузащитника. Через восемь лет "горняки" продали футболиста в "Манчестер Сити" за 40 млн евро.
В составе украинского клуба он выиграл 16 трофеев, проведя 281 матч за "Шахтер".
Популярное сейчас
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Официально: Ломаченко против Накатани 26 июня в Лас-Вегасе
- Де Дзерби: У меня бессонные ночи из-за неопределенного будущего
- СМИ: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за выход из Суперлиги
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
Новости по теме
- 10:42 Украинские Великолепная семерка. Уход Тайсона освободил культовый игровой номер в Шахтере
- 09:10 Украинские Яя Туре: Динамо ориентируется на контратаки, так играл Шахтер при Луческу
- 09:56 Украинские Шахтер и Динамо останутся без тренеров, Луческу обыграет Каштру, Ингулец вылетит. Что нас ждет во второй части УПЛ