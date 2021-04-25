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Фернандиньо: Мою первую зарплату в Шахтере жена завернула в полотенце и спрятала в скороварку

Англия
(1 голосов)

Ведь украинцы не знают что это такое

Фернандиньо: Мою первую зарплату в Шахтере жена завернула в полотенце и спрятала в скороварку

Новина українською

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Фернандиньо вспомнил приключения со своей первой зарплатой в украинском клубе:

"В конце моего первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счета, и клуб выплачивал мне игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Для ребенка, который думал, что 30 долларов - это много, это было безумием.

В то время я жил в отеле и не знал, что делать с такими деньгами. Я показал жене, и в итоге она завернула их в полотенце и спрятала в нашу скороварку. Она сказала: "Сюда никто не полезет. Украинцы даже не знают, что такое скороварка". Ха-ха.

На свои первые зарплаты и бонусы за подписание контракта я даже купил для мамы квартиру в Куритибе.

Но кроме полученных денег, я провел восемь замечательных лет в Украине", - сказал Фернандиньо.

Напомним, что летом 2005-го "Шахтер" заплатил бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" 7,8 млн евро за трансфер полузащитника. Через восемь лет "горняки" продали футболиста в "Манчестер Сити" за 40 млн евро.

В составе украинского клуба он выиграл 16 трофеев, проведя 281 матч за "Шахтер".

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В статье: Фернандиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
The Player’s Tribune

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Комментарии (5)
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Smooth da Hustler (Львів)
25.04.2021 в 12:57
Лучше и сейчас бы незнали
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 12:54
Блін, це ж новітні афротрадиції...!!! І ніякого расизму, зважте!!!)))
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kazimko. vasiliy (Київ)
25.04.2021 в 12:46
Прикро,але в спорті "править бал" долар,особливо накрадений. Шахтар--це бразильський клуб і там немає нічого українського.
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grasshopper1 (Харьков)
25.04.2021 в 12:31
Скороварка? Не должно влазить было. Минимум чемодан :)
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Igor.ko (Львів)
25.04.2021 в 12:26
Варіанти назви "скоронаварені гроші", "рецепт каші з зеленню", "як збільшити вартість скороварки в 1000 разів", "нова наводка для домушників" .....
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