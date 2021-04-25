Янг вернется в АПЛ

Английский защитник "Интера" Эшли Янг может перейти в "Уотфорд". Об этом пишет Николо Скира.

В конце текущего сезона Янг получит статус свободного агента и сможет присоединится к новичку АПЛ. Ранее сообщалось, что итальянский клуб не собирается продлять контракт с фулбэком.

В текущем сезоне игрок принял участие в 23-х матчах Серии А и отдал три ассиста. Согласно данным Transfermarkt, его стоимость составляет 1 млн евро.

Эшли Янг является воспитанником "Уотфорда". Он играл за команду с 2003-го по 2007-й год.