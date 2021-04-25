Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янг вернется в АПЛ
Англичанин уйдет из "Интера" летом
Английский защитник "Интера" Эшли Янг может перейти в "Уотфорд". Об этом пишет Николо Скира.
В конце текущего сезона Янг получит статус свободного агента и сможет присоединится к новичку АПЛ. Ранее сообщалось, что итальянский клуб не собирается продлять контракт с фулбэком.
В текущем сезоне игрок принял участие в 23-х матчах Серии А и отдал три ассиста. Согласно данным Transfermarkt, его стоимость составляет 1 млн евро.
Эшли Янг является воспитанником "Уотфорда". Он играл за команду с 2003-го по 2007-й год.
Популярное сейчас
- Заря - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 апреля 2021
- Челси вышел из Суперлиги из-за давления Кремля на Абрамовича
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО