Владельцы Ман Юнайтед готовы продать клуб за 4 млрд фунтов из-за протестов фанатов

Боссы "Манчестер Юнайтед", американские бизнесмены братья Глейзеры, готовы продать клуб. Сумма - четыре миллиарда. Об этом сообщает английское издание Daily Mirror.

Ранее владельцы не хотели расставаться с правом собственности клуба, однако недавняя ситуация с Суперлигой поможет потенциальным покупателям.

Отметим, что в 2005 году Глейзеры завладели 100% правами на клуб ориентировочно за 800 млн фунтов стерлингов. Также добавим, что сейчас долг "красных дьяволов" составляет около одного миллиарда евро.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" под давлением футбольной общественности и чиновников покинул Суперлигу вместе с пятью английскими командами. После этого инцидента был уволен исполнительный директор клуба Эд Вудворд, который уйдет со своего поста в конце 2021-го года.