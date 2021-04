АПЛ. Лидс - Ман Юнайтед 0:0. Необычно сухо

Английская Премьер Лига, 33-й тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Не подтвердили команды свое реноме самых результативных коллективов в АПЛ. До этого матча в их графах забитых-пропущенных было 199 голов на двоих, но в этом матче они не смогли забить хотя бы один. Впервые с 1994 года "Лидс" и "Манчестер Юнайтед" сыграли со счетом 0:0.

Обе стороны очень спокойно начали матч. Не было опасности ни от одной команды, ни от другой. Хозяева пытались сразу пробивать, как только могли, а вот гости искали для себя лучшие условия для этого удара.

На 20-й минуте судьи смотрели VAR, однако не увидели игру рукой от Шоу, за которую так требовали пенальти игроки "Лидса". Единственным опасным моментом за первую половину встречи стал удар Рашфорда со штрафного: англичанин на силу пробил в створ, но Мелье перевел на угловой.

Just over 20 minutes to go at Elland Road... #MUFC | #LEEMUN pic.twitter.com/gZ9HBdjbXV

В начале второго тайма "Ман Юнайтед" снова создал момент. Гринвуд мог вывести Фернандеша и Джеймса 2 в 1 на защитника хозяев, однако двое игроков "красных дьяволов" так и не разобрались, кто должен был обрабатывать этот мяч. Своей опасностью ответили и "павлины": Коста пробил с угла штрафной, а снаряд рикошетом от ноги Ван-Биссаки едва не попал в девятку.

54' #LUFC finding space down the left, Costa fires a dangerous ball across the face of goal, but no one can get on the end of it. 0-0