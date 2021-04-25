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АПЛ. Лидс - Ман Юнайтед 0:0. Необычно сухо
Команды делят очки
Лідс/Автор невідомий
Английская Премьер Лига, 33-й тур
"Элланд Роуд" (Лидс)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Не подтвердили команды свое реноме самых результативных коллективов в АПЛ. До этого матча в их графах забитых-пропущенных было 199 голов на двоих, но в этом матче они не смогли забить хотя бы один. Впервые с 1994 года "Лидс" и "Манчестер Юнайтед" сыграли со счетом 0:0.
Обе стороны очень спокойно начали матч. Не было опасности ни от одной команды, ни от другой. Хозяева пытались сразу пробивать, как только могли, а вот гости искали для себя лучшие условия для этого удара.
На 20-й минуте судьи смотрели VAR, однако не увидели игру рукой от Шоу, за которую так требовали пенальти игроки "Лидса". Единственным опасным моментом за первую половину встречи стал удар Рашфорда со штрафного: англичанин на силу пробил в створ, но Мелье перевел на угловой.
Just over 20 minutes to go at Elland Road...#MUFC | #LEEMUN pic.twitter.com/gZ9HBdjbXV— Manchester United (@ManUtd) April 25, 2021
В начале второго тайма "Ман Юнайтед" снова создал момент. Гринвуд мог вывести Фернандеша и Джеймса 2 в 1 на защитника хозяев, однако двое игроков "красных дьяволов" так и не разобрались, кто должен был обрабатывать этот мяч. Своей опасностью ответили и "павлины": Коста пробил с угла штрафной, а снаряд рикошетом от ноги Ван-Биссаки едва не попал в девятку.
54' #LUFC finding space down the left, Costa fires a dangerous ball across the face of goal, but no one can get on the end of it. 0-0— Leeds United (@LUFC) April 25, 2021
В общем, стандартные скучные нули для Англии. Команды, такое ощущение, не хотели набирать очки, и вышли с задачей сыграть “на ноль”. "МЮ" понять можно, у них впереди три тяжелых игры: два матча в ЛЕ против "Ромы" и дерби с "Ливерпулем". Однако классический английский матч между "Лидсом" и "Манчестер Юнайтед" должен был принести совсем другие эмоции, да еще и учитывая 6:2 в первом круге на "Олд Траффорд".
Отметим, что этот матч стал особенно памятным для Поля Погба. Мало того, что сегодня он провел 200-й поединок в футболке "красных дьяволов", так еще и дебютировал он за "МЮ" (да и вообще во взрослом футболе) именно на "Элланд Роуд" во встрече Кубка Лиги в сентябре 2011-го года.
2⃣ x ????#MUFC | #LEEMUN pic.twitter.com/NPDeCrmF4o— Manchester United (@ManUtd) April 25, 2021
"Манкунианцы" сократили отрыв от лидера "Манчестер Сити" до 10 очков и увеличили преимущество над третьим "Лестером" до восьми пунктов. "Лидс" благодаря ничьей обогнал "Арсенал" в турнирной таблице и теперь занимает девятое место.
"Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 0:0
"Лидс": Мелье - Ейлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски - Филлипс - Кошта (Клих 72), Даллас, Робертс (Кох 76), Гаррисон (Поведа 68) - Бамфорд
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон - Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Мактомини, Фред (ван де Бек 89) - Гринвуд, Фернандеш, Джеймс (Погба 76) - Рашфорд (Кавани 85)
Предупреждения: Ейлинг 37, Робертс 39, Алиоски 64, Бамфорд 70 - Магуайр 68
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