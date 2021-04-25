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АПЛ. Лидс - Манчестер Юнайтед 0:0. Необычно сухо
Команды делят очки
Лідс/Автор невідомий
Английская Премьер Лига, 33-й тур
"Элланд Роуд" (Лидс)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
"Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 0:0
"Лидс": Мелье - Ейлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски - Филлипс - Кошта (Клих 72), Даллас, Робертс (Кох 76), Гаррисон (Поведа 68) - Бамфорд
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон - Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Мактомини, Фред (ван де Бек 89) - Гринвуд, Фернандеш, Джеймс (Погба 76) - Рашфорд (Кавани 85)
Предупреждения: Ейлинг 37, Робертс 39, Алиоски 64, Бамфорд 70 - Магуайр 68
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