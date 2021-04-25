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Манчестер Сити - Тоттенхэм 1:0. Четвертая подряд победа в Кубке лиги
Чуда не произошло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Финал Кубка английской лиги. Лондон, “Уэмбли”, 7773 зрителя
“Манчестер Сити” – “Тоттенхэм” 1:0
Гол: Лапорт 82
“Манчестер Сити”: Стеффен – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер – Гюндоган, Фернандиньо (Родри 84) – Стерлинг, Де Брюйне (Бернарду Силва 87), Марез – Фоден
“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Орье (Бергвейн 90) – Ло Чельсо (Сиссоко 67), Хейбьерг (Деле Алли 84), Уинкс – Сон, Кейн, Моура (Бэйл 67)
Предупреждения: Лапорт 45 – Регилон 27, Фернандиньо 59
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