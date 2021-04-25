АПЛ. Астон Вилла обрывает крылья Эллардайсу

Матч “Астон Вилла” – “Вест Бромвич” получился гораздо увлекательнее финала Кубка лиги между “Манчестер Сити” и “Тоттенхэмом”. Здесь не было такого большого разрыва в уровне команд, моменты были с двух сторон, штанги, перекладины, пенальти, автогол и драма на последних минутах.

“Вест Брому” нужно было побеждать, чтобы продолжать участие в борьбе за выживание. Нет, формально команда Сэма Эллардайса еще не вылетела. Но отыграть девять очков у “Брайтона” за пять туров до конца, и надеяться, что 18-й “Фулхэм” не наберет больше – это практически невозможно. Сегодня ВБА не хватило всего несколько минут, чтобы набрать три очка и сравняться с “Фулхэмом”.

Что мешало центрбеку ВБА Бартли просто выбить мяч из своей штрафной на 90+2 минуте? Вместо этого он захотел снова сначала принять мяч, а потом… потом Дэвис перехватил мяч и вогнал его в сетку – 2:2.

Ранее “Вест Бромвич” тоже вышел вперед благодаря ошибкам соперника. Конса не смог обработать мяч, Диань его подхватил, протащил и ударил. Вроде летело мимо, но Мингз выбил мяч из под-рук Мартинеса в свои ворота.

А в первом тайме команды обменялись голами с пенальти. Наверное, ничья – справедливый результат. Но “Вест Брому” очки были нужнее.

Английская Премьер-лига, 33-й тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Вест Бромвич” 2:2

Голы: Эль-Гази 9 (пен.), Дэвис 90+2 – Перейра 23 (пен.), Мингз 47 (авт.)

“Астон Вилла”: Мартинес – Эль-Мухамади, Конса, Мингз, Таргетт – Дуглас Луис (Рэмси 78), Макгинн – Траоре (Уэсли 90+1), Баркли (Дэвис 82), Эль-Гази – Уоткинс

“Вест Бромвич”: Джонстон – Таунсенд, Бартли, Аджайи, Ферлонг – Йокушлу – Робинсон (Филлпис 67), Мэйтленд-Найлз (О’Ши 86), Галлахер, Перейра – Диань

Предупреждения: Галлахер 55, Йокушлу 77