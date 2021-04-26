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Тоттенхэм и Бавария заинтересованы в приглашении наставника РБ Лейпциг
Кто предложит больше?
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" ищет нового менеджера для первой команды на следующий сезон в связи с увольнением португальского специалиста Жозе Моуриньо. По информации журналиста Николо Скиры, основная кандидатура "шпор" – Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг".
In #Tottenham’s short list as a new coach for the next season there are Julian #Nagelsmann (first choice but not easy...), #Marcelino, Brendan #Rodgers and Roberto #Martinez. #transfers #THFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 26, 2021
Отмечается, что также в шорт-лист "Тоттенхэма" входят Брендан Роджерс, Марселино и Роберто Мартинес.
В то же время, как сообщает портал Goal.com, мюнхенская "Бавария" также активно ведет поиски замены Ханси Флику. "Красную машину" отталкивает тот факт, что "быки" требуют за 33-летнего Юлиана Нагельсманна 30 миллионов евро в качестве отступных.
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