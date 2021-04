Тоттенхэм и Бавария заинтересованы в приглашении наставника РБ Лейпциг

Лондонский "Тоттенхэм" ищет нового менеджера для первой команды на следующий сезон в связи с увольнением португальского специалиста Жозе Моуриньо. По информации журналиста Николо Скиры, основная кандидатура "шпор" – Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг".

In #Tottenham’s short list as a new coach for the next season there are Julian #Nagelsmann (first choice but not easy...), #Marcelino, Brendan #Rodgers and Roberto #Martinez. #transfers #THFC