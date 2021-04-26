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Тоттенхэм и Бавария заинтересованы в приглашении наставника РБ Лейпциг

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Тоттенхэм и Бавария заинтересованы в приглашении наставника РБ Лейпциг

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм" ищет нового менеджера для первой команды на следующий сезон в связи с увольнением португальского специалиста Жозе Моуриньо. По информации журналиста Николо Скиры, основная кандидатура "шпор" – Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг".

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Отмечается, что также в шорт-лист "Тоттенхэма" входят Брендан Роджерс, Марселино и Роберто Мартинес.

В то же время, как сообщает портал Goal.com, мюнхенская "Бавария" также активно ведет поиски замены Ханси Флику. "Красную машину" отталкивает тот факт, что "быки" требуют за 33-летнего Юлиана Нагельсманна 30 миллионов евро в качестве отступных.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.04.2021 в 12:25
З Баварією Негельсман виграє підряд не одну ЛЧ, йому буде нудно, а от Тетенхем - гарний виклик, хоча ризикований.
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