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Пол Инс: МЮ нужны деньги и форвард

Англия
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По мнению экс-игрока манкунианцев, несколько игроков покинет команду

Пол Инс: МЮ нужны деньги и форвард

Новина українською

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Инс оценил игру команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с "Лидс Юнайтед" (0:0).

"Команда прогрессирует постепенно. Но если судить по матчу „Лидсом“, то они далеки от лучшего состояния. Сложно судить об их игре, ведь они так нестабильны в этом сезоне. „Манчестер Юнайтед“ нужны деньги, им нужен форвард. Кажется, Кавани отправится в „Бока Хуниорс“. У них будет немало трудностей в следующем сезоне.

Де Хеа получает более £ 300 тыс. в неделю, будучи вторым голкипером. Погба может уйти. Ван де Бек стоил £ 40 млн и не играет. Клубу придётся инвестировать. Но, чтобы выигрывать титулы, нужно выступать стабильно неделю за неделей. А в этом сезоне мы от "Юнайтед" такого не видели, даже когда они добывали результат", — цитирует Инса Sky Sports.

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В статье: Пол Инс Манчестер Юнайтед
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