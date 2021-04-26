  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владелец Арсенала ответил на намерение выкупить у него клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Арсенала ответил на намерение выкупить у него клуб

Англия
(1 голосов)

Хочет сблизиться с фанатами

Владелец Арсенала ответил на намерение выкупить у него клуб

Новина українською

Американский бизнесмен Стэн Кронке не намерен продавать "Арсенал", сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол.

73-летний миллиардер намерен усилить взаимодействие с болельщиками "канониров" ради развития клуба.

Ранее сообщалось, что предложение о покупке "Арсенала" готовит основатель Spotify Даниэль Эк.

Читайте такжеАртета: Арсеналу нужно бороться за главные трофеи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Стэн Кронке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
26.04.2021 в 21:54
Ну да ну да сраний скупердяй який тільки то і робить що викачує всі гроші з Арсенала і довів до того що каноніри на 10 місці в таблиці....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...