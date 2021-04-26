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Владелец Арсенала ответил на намерение выкупить у него клуб
Хочет сблизиться с фанатами
Американский бизнесмен Стэн Кронке не намерен продавать "Арсенал", сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол.
73-летний миллиардер намерен усилить взаимодействие с болельщиками "канониров" ради развития клуба.
Ранее сообщалось, что предложение о покупке "Арсенала" готовит
Читайте такжеАртета: Арсеналу нужно бороться за главные трофеи
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royalstas (Вінниця)
26.04.2021 в 21:54
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