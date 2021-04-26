АПЛ. Ихеаначо принес Лестеру три очка в матче с Кристал Пэлас

За пять туров до конца чемпионата “Лестер” сохраняет отрыв в четыре очка от четвертого “Челси”, и в семь от пятого “Вест Хэма”.

Все это благодаря непростой победе над “Кристал Пэлас”. “Пэлас” обеспечил себе место в элите на следующий сезон, но на поле “Кинг Пауэр Стэдиум” команда Роя Ходжсона вышла с намерением добыть результат. В первом тайме план гостей работал. “Пэлас” компактно защищался, и у “Лестера” не было путей к воротам Гуаиты. Кроме того, “Кристал Пэлас” забил гол. Бентеке жестко отобрал мяч у Тилеманса, Эзе отправил мяч вперед на Заа и Шмейхель был бессилен после удара форварда “Пэлас”.

Вечер рисковал быть долгим и неприятным для игроков “Лестера”, но им удалось еще в старте второго тайма отыграть один гол. Признав свою неудачу в игре через фланги или короткий пас, команда Роджерса перешла на лонгболлы. Тилеманс дал пас вперед на Ихеаначо, нигериец поборолся за мяч и протолкнул его Кастаню – 1:1.

На 70-й минуте Роджерс провел двойную замену и игра “Лестера” в атаке немного оживилась. Но второй гол тоже был забит после лонгболла. В этот раз дальний пас отдал центрбек Эванс, а Ихеаначо решил пробить сам. Получился один из лучших голов тура.

“Пэлас” раскрылся и у “Лестера” было еще пару шансов. Их создавал для своих партнеров Ихеаначо – но ни у Варди, ни у Переса финиш не получился.

Сам Ихеаначо забил 14 голов в последних 14 матчах за “Лестер”. Столько же у него было в 76 предыдущих играх за “лис”. Если бы не великолепная форма 24-летнего форварда, возможно “Лестер” не чувствовал бы себя так комфортно в зоне Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига, 33-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Кристал Пэлас” 2:1

Голы: Кастань 50, Ихеаначо 80 – Заа 12

“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Сеюнджю – Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас (Олбрайтон 70) – Мэддисон (Перес 70) – Ихеаначо, Варди

“Кристал Пэлас”: Гуаита – ван Анхольт, Данн, Куяте, Уорд – Ридевалд (Шлупп 85), Миливоевич (Маккарти 83), Эзе – Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд 78)

Предупреждение: Ридевалд 18