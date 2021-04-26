Центрбэк будет выступать в Манчестер Юнайтед еще три года

Центральный защитник Эрик Байи подписал новый контракт с английским "Манчестер Юнайтед".

Срок нового соглашения ивуарийца рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на год.

Я счастлив. Мне не нужно было задумываться об этом решении, я люблю этот клуб и люблю играть за МЮ. Я счастлив, моя семья тоже. Все хорошо.

Моя травма прошла, я в хорошей форме и чувствую себя хорошо. Новый контракт - это как новый вызов. И я готов к этому, - сказал 27-летний игрок.