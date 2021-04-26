  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Центрбэк будет выступать в Манчестер Юнайтед еще три года
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центрбэк будет выступать в Манчестер Юнайтед еще три года

Англия
(1 голосов)

А может и больше

Центрбэк будет выступать в Манчестер Юнайтед еще три года

Фото: Манчестер Юнайтед

Новина українською

Центральный защитник Эрик Байи подписал новый контракт с английским "Манчестер Юнайтед".

Срок нового соглашения ивуарийца рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на год.

Я счастлив. Мне не нужно было задумываться об этом решении, я люблю этот клуб и люблю играть за МЮ. Я счастлив, моя семья тоже. Все хорошо.

Моя травма прошла, я в хорошей форме и чувствую себя хорошо. Новый контракт - это как новый вызов. И я готов к этому, - сказал 27-летний игрок.

В этом сезоне Байи провел 15 матчей, отдал 1 результативную передачу.

Читайте такжеСульшер: Ведем переговоры с Байи о новом контракте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эрик Байи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...