Т-1000 Гвардиолы уничтожил угрюмое творение Моуринью. Тактика в матче Ман Сити - Тоттенхэм

"Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги со скромным счетом, но подавляющим игровым преимуществом взял верх над "Тоттенхэмом" и оформил первый трофей в сезоне.

Обе команды не испытывали перед матчем серьезных кадровых проблем. Гвардиола не мог рассчитывать лишь на Стоунза, который пропускал матч из-за дисквалификации, а Мэйсон формировал стартовый состав своей команды без учета Дэвиса и Доэрти, которые не являются системообразующими футболистами.

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Лапорт 82 (Де Брюйне)

"Манчестер Сити": Стеффен – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер – Гюндоган, Фернандиньо (Родри 84) – Стерлинг, Де Брюйне (Бернарду Силва 87), Марез – Фоден

"Тоттенхэм": Льорис – Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Орье (Бергвейн 90) – Ло Чельсо (Сиссоко 67), Хейбьерг (Деле Алли 84), Уинкс – Сон, Кейн, Моура (Бэйл 67)

Предупреждения: Лапорт 45 – Регилон 27, Фернандиньо 59

"Тоттенхэм" сыграл по схеме 4-3-3. Тройку в центре поля составили Уинкс, Хейбьерг и Ло Чельсо. Впереди Моура и Сон действовали на позициях фланговых нападающих.

Команда Мэйсона поддерживала базовую структуру как в конструктивной, так и в деструктивной фазах игры. "Тоттенхэм" встречал соперника средним блоком, двумя узкими тройками, плотно перекрывая центральную зону. По мере необходимости "шпоры" садились в низкий блок, но структура сохранялась.

"Манчестер Сити" предсказуемо владел мячом и вел игру. Команда Гвардиолы держала максимально высокую линию обороны и перестраивалась в фазах. Номинальные хозяева финала не имеют четкой линейной схемы, в привычном, классическом понимании. Революционная система игры Пепа без форвардов и четких привязанностей отдельных игроков к конкретным позициям начинает материализовываться в трофеи.

Прежде всего, текучесть и гибкость структуры "Манчестер Сити" наблюдается в фазе игры с мячом. Команда словно терминатор Т-1000 способна принимать разные формы. Соперникам трудно найти достойные аргументы организованному хаосу группы атаки "Сити". При постоянных перемещениях игроков фазовая структура команды остается прежней. Это важный момент для сохранения принципов игры команды.

При продвижении мяча во вторую треть поля "Ман Сити" перестраивался на условную формацию 3-3-4. Канселу поднимался по флангу, в линии обороны, как правило, оставалась тройка защитников. Уокер часто переквалифицировался с правого фулбека на правого центрального защитника. По мере развития атаки Ферна действовал глубже, а Гюндоган и Канселу осуществляли перегруз левого фланга/полуфланга. В третьей фазе позиционных атак структуру "Сити" можно идентифицировать, как 3-1-2-4 или даже 3-1-6-0. Это хорошо видно на скриншоте.

В третьей фазе позиционной атаки Фоден часто смещался влево, а пространство в центре по ситуации в определенный момент могли атаковать Де Брюйне или Гюндоган. При смещении Фодена к бровке в центр уходил Стерлинг. Все эти перемещения гарантировали команде системные возникновения краткосрочного фазового пространства.

Блок "Тоттенхэма" работал безотказно, насколько это было возможно. Никто не выпадал из фаланги Мэйсона, которая при переводя мяча на фланг автоматически, синхронно смещалась к зоне мяча, создавая благоприятные условия для прессинга.

Если "Сити" не удавалось вскрыть оборону на левом фланге, через который прошло 44% от всех атакующих действий команды, то команда Гвардиолы быстро, за счет одной-двух передач старалась переводить мяч направо, в зону "изоляции" на Мареза (желтый цвет на схеме с атакующей структурой МС).

Тепловая карта матча демонстрирует позиционное преимущество и активность "горожан" на левом фланге атаки. О ходе матча лучше всего говорят показатели ударов по воротам и показатели xG.

"Шпоры" за весь матч смогли нанести лишь два удара и то из-за пределов штрафной. Соотношение показателей ожидаемых голов показательно – 2,82:0,04!

Особенно ощутимым преимущество "Сити" было в первом тайме. В принципе, "Тоттенхэм" достойно противостоял позиционным атакам соперника, но команда, которую построил Жозе Моуринью, испытывала огромные трудности с переходом в атаку. "Манчестер Сити" отлично отрабатывал в прессинге и контрпрессинге. Большое количество голевых моментов у ворот Льориса возникало именно после эффективных действий "горожан" в контрпрессинге.

В деструктивной фазе команда Гвардиолы перестраивалась на структуру 4-4-2. Пару впереди составляли Фоден и Де Брюйне. Они перекрывали векторы передач на центральных полузащитников и осуществляли давление на центрбеков. Вингеры Стерлинг и Марез с зазором контролировали фулбеков.

Лучшим периодом "Тоттенхэма" было начало второго тайма. "Шпоры" стали быстрыми диагональными переводами мяча на левый фланг разбивать прессинг "Сити" и выходить в быстрые атаки. Это позволило создать полтора голевых момента, но в целом шансы на успех у команды Мэйсона, которую построил Жозе, были призрачными. Тотальный футбол Гвардиолы снова уничтожил старомодные методы Моуринью. "Тоттенхэм" нуждается в новом главном тренере, который в ногу со временем поведет команду по пути прогресса.

Исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Райан Мейсон после матча отметил, что его команда отстает в уровне развития от "Манчестер Сити" лет на пять:

"Думаю, сегодня мы были сосредоточены на 100 %. "Сити" – очень хороший соперник. Временами нам везло. Я разочарован, что мы пропустили со стандарта, но выложились полностью. Я разочарован результатом, но не могу жаловаться на нехватку желания. Думаю, "Сити" опережает нас на 4-5 лет. Их тренер уже давно работает с командой, работает в определенном стиле".

Хосеп Гвардиола заявил, что вариант стартового состава на финал Кубка лиги нельзя считать оптимальным, отметив важную роль Александра Зинченко:

"Люди говорят, что я выбрал на финал сильнейший состав, но я так не считаю. Футболисты, которые остались на скамейке, могли бы сыграть отлично. К примеру, Алекс Зинченко проводит этот сезон невероятно хорошо. Когда мы играем в финале, моя первая мысль о тех, кто останется на скамейке, но также мне нужно быть честным с собой – команда была готова сыграть в выбранном составе. Сейчас мы просто отдохнем и будем готовиться к полуфиналу Лиги чемпионов, а потом у нас два выезда, чтобы победить в самом важном трофее сезона – Премьер-лиге".

В закономерности исхода противостояния не может быть никаких сомнений. Без пяти минут чемпионы АПЛ монополизировали третий по статусу турнир в Англии, выиграв Кубок лиги в четвертый раз подряд. Кстати, Гвардиола встал в один ряд с Фергюсоном, Клафом и Моуринью. Лишь этим четырем специалистам удавалось брать данный трофей четыре раза. Но Пеп стал первым, кому удавалось выиграть Кубок четыре раза кряду.

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