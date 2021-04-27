  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Аякса – главный претендент на должность наставника Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Аякса – главный претендент на должность наставника Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Замена Жозе

Тренер Аякса – главный претендент на должность наставника Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее стало известно, что лондонский "Тоттенхэм" заинтересован в приглашении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера первой команды. Однако сегодня, 27 апреля, мюнхенская "Бавария" официально объявила о назначении немецкого специалиста.

Тем не менее, "Тоттенхэм" переключился на кандидатуру Эрика Тен Хага из "Аякса" – об этом сообщает издание The Telegraph. Если у "шпор" не получится и с голландцем, то Даниэл Леви готов пригласить Ральфа Рангника или Гарета Саутгейта.

Напомним, Рангник – главный идеолог проектов "РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург", а Саутгейт возглавляет сборную Англии.

Читайте такжеНаставнику Аякса понравилось смотреть матчи Ромы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Ральф Рангник Тоттенхэм (Лондон) Гарет Саутгейт Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegraph

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
27.04.2021 в 14:40
Про Реброва забыли?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...