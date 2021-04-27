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Тренер Аякса – главный претендент на должность наставника Тоттенхэма
Замена Жозе
Getty Images / Global Images Ukraine
Ранее стало известно, что лондонский "Тоттенхэм" заинтересован в приглашении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера первой команды. Однако сегодня, 27 апреля, мюнхенская "Бавария" официально объявила о назначении немецкого специалиста.
Тем не менее, "Тоттенхэм" переключился на кандидатуру Эрика Тен Хага из "Аякса" – об этом сообщает издание The Telegraph. Если у "шпор" не получится и с голландцем, то Даниэл Леви готов пригласить Ральфа Рангника или Гарета Саутгейта.
Напомним, Рангник – главный идеолог проектов "РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург", а Саутгейт возглавляет сборную Англии.
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