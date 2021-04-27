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Сульшер: С итальянскими командами мы традиционно играем хорошо

Англия
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Наставник красных уверен в своей команде

Сульшер: С итальянскими командами мы традиционно играем хорошо

Фото: EPA / Автор – неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с "Ромой".

"Я не так много наблюдал за „Ромой“. Они хорошо защищаются, как и все итальянские команды. Все мы знаем Эдина Джеко, так что любая подача в нашу штрафную будет опасной. Это достойное еврокубковое противостояние, потому что у „Ромы“ богатая история. С итальянскими командами мы традиционно играем хорошо. К этим матчам подойдем с надеждой пробиться в финал. Было бы здорово завершить сезон с трофеем", — приводит слова Сульшера пресс-служба УЕФА.

Первый матч "Манчестер Юнайтед" и "Ромы" пройдёт 29 апреля в Англии.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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