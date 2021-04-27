Агуэро может продолжить карьеру в Италии

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в составе "Интера", пишет Calciomercato.

По данным источника, 32-летним игроком также интересуется "Барселона" и "Ювентус". Руководство миланского клуба считает, что опыт Агуэро в Лиге чемпионов пригодится команде.

Если "Интеру" не удастся приобрести Агуэро, клуб переключится на форварда "Ромы" Эдина Джеко или игрока "Челси" Оливье Жиру.