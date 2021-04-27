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Агуэро может продолжить карьеру в Италии

Англия
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Игроком интересуется Интер

Агуэро может продолжить карьеру в Италии

Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в составе "Интера", пишет Calciomercato.

По данным источника, 32-летним игроком также интересуется "Барселона" и "Ювентус". Руководство миланского клуба считает, что опыт Агуэро в Лиге чемпионов пригодится команде.

Если "Интеру" не удастся приобрести Агуэро, клуб переключится на форварда "Ромы" Эдина Джеко или игрока "Челси" Оливье Жиру.

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В статье: Серхио Агуэро Интер (Милан) Манчестер Сити
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