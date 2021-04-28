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Патрик Бэмфорд рассказал о тренировках с Фернандо Торресом

Англия
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Форвард восхищен работой с игроком

Патрик Бэмфорд рассказал о тренировках с Фернандо Торресом

Новина українською

Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд рассказал об общении с испанским форвардом Фернандо Торресом в период их пребывания в "Челси". Права на Бэмфорда принадлежали лондонскому клубу с 2012 по 2017 год.

"Фернандо Торрес помог мне в „Челси“ как нападающему. Если честно, я не думаю, что Торрес опасался конкуренции со стороны 19-летнего худощавого Патрика Бэмфорда. Не думаю, что я его пугал. Он видел во мне молодого игрока, который старается учиться у него.

У Торреса в то время был непростой период. Но он был великолепен. Помню, как на второй или третий день моих тренировок с командой я шёл через парковку. Торрес опустил окно машины и позвал меня. Он знал моё имя, поздоровался и спросил, нужно ли мне что-то. Он сказал, что я могу в любой момент к нему обратиться", — цитирует Бэмфорда Leeds Live со ссылкой на подкаст Питера Крауча.

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В статье: Фернандо Торрес Патрик Бэмфорд
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