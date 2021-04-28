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Гвардиола: АПЛ – самый важный турнир, а Лига чемпионов – самый красивый

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Тренер поделился ожиданиями от матча с ПСЖ

Гвардиола: АПЛ – самый важный турнир, а Лига чемпионов – самый красивый

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился ожиданиями о предстоящем матче против "ПСЖ" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Я не хочу выигрывать, не хочу выходить в финал. Я мечтаю, чтобы команда просто показала свой футбол.

Мы знаем, что в обоих матчах нам будет тяжело, у них будут моменты. Все знают, каким мастерством обладают их игроки. Но чего еще ожидать в полуфинале Лиги чемпионов? Мы должны потратить все 90 минут игры, думая об этом или о каком-то еще игроке? Нужно получать удовольствие от давления и этой ситуации.

Премьер-лига – самый важный турнир, а Лига чемпионов – самый красивый.

Все игроки в хорошей форме, они готовы, у них отличное настроение. Мы благодарны за то, что получили такую возможность. Для некоторых клубов это норма, кто-то уже много раз выигрывал Лиги чемпионов, и это обыденность, но для нас здесь все новое. И мы благодарны за это.

Это невероятно, шанс поехать в Париж – это прекрасно", – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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