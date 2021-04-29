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СМИ: Фонсека может возглавить клуб английской Премьер-лиги
Контракт португальского специалиста с "Ромой" истекает 30 июня текущего года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека может возглавить лондонский "Арсенал". Об этом сообщает Calciomercato.com ссылаясь на английские источники.
Источник отмечает, что португальский специалист, вероятнее всего, покинет римский клуб по окончании сезона. Добавим, что контракт 48-летнего тренера истекает 30 июня текущего года.
Ранее информация была о том, что "Шахтер" заинтересован в возвращении португальского специалиста.
Контрактное соглашение Миккеля Артеты с "Арсеналом" рассчитано до июня 2023 года.
Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице АПЛ "канониры" находятся на 10-м месте, в активе клуба 46 баллов. "Рома" в чемпионате Италии занимает 7-ю позицию, набрав 55 зачетных пунктов.
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