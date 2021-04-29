Харви Барнс пропустит остаток сезона

Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс сообщил, что полузащитник Харви Барнс не поможет команде в оставшихся матчах этого сезона.

"У Харви случился небольшой рецидив. Он перенёс вторую, не очень серьёзную операцию, чтобы устранить повреждение в колене. Барнс пропустит остаток сезона. План заключается в том, чтобы привести его в порядок к предсезонке.

Жаль, что Харви пропустит Евро, потому что до травмы он играл великолепно. Но сейчас самое важное — восстановить его колено", — цитирует Роджерса Sky Sports.

В нынешнем сезоне Барнс провёл 25 матчей в английской Премьер-лиге. На счету 23-летнего хавбека 9 голов и 4 результативные передачи.