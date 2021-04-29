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Два клуба АПЛ интересуются форвардом Лейпцига
Результативность форварда далека от идеала
"Эвертон" и "Вест Хэм" интересуются нападающим "Лейпцига" Хван Хи Чханом, сообщает Sport1.
По информации источника, оба английских клуба рассматривают 25-летнего южнокорейца в качестве потенциального усиления в летнее трансферное окно. Сообщается, что трансфер футболиста может обойтись в сумму около 15 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Хван Хи Чхан провел 21 матч за "Лейпциг", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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