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Кристенсен намерен продлить контракт с Челси
Андреас доволен ситуацией в клубе
Андреас Кристенсен заявил, что рассчитывает продлить соглашение с лондонским клубом. В интервью журналисту The Athletic Саймону Джонсону игрок признался, что пока вопрос его будущего с клубом не обсуждался. Но сам Андреас предпочел бы продолжить карьеру именно в стане "аристократов".
"Для меня это второй дом. Дания всегда будет домом для меня, но и в "Челси" мне очень хорошо", - заявил Кристенсена.
"Челси" подписал Кристенсена летом 2012 года. Его текущий контракт действует до конца июня 2022 года.
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