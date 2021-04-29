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Кристенсен намерен продлить контракт с Челси

Англия
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Андреас доволен ситуацией в клубе

Кристенсен намерен продлить контракт с Челси

Новина українською

Андреас Кристенсен заявил, что рассчитывает продлить соглашение с лондонским клубом. В интервью журналисту The Athletic Саймону Джонсону игрок признался, что пока вопрос его будущего с клубом не обсуждался. Но сам Андреас предпочел бы продолжить карьеру именно в стане "аристократов".

"Для меня это второй дом. Дания всегда будет домом для меня, но и в "Челси" мне очень хорошо", - заявил Кристенсена.

"Челси" подписал Кристенсена летом 2012 года. Его текущий контракт действует до конца июня 2022 года.

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В статье: Челси (Лондон) Андреас Кристенсен
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