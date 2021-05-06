Птенцы Ферги, болезненный переход в Эвертон и рекорд в сборной Англии. История братьев Невиллов

Подходит к завершению серия из семи частей о братьях-футболистах. Мы уже познакомились с семьями Эрнандесов , Алькантара , Боатенгов , Азаров , Погба и Туре . Финальным аккордом будет рассказ об английских легендах, "красных дьяволах" Филе и Гари Невиллах.

Детство и юношество

По "неожиданной" иронии судьбы родители у футболистов тоже были спортсменами. Папа, Невилл Невилл, играл в крикет в не слишком рейтинговой Крикетной Лиге Болтона. Мать, Джилл Невилл, занималась нетболом (один из видов спорта, который пошел от баскетбола), выступая также в непопулярных английских чемпионатах.

Гари старше Фила на два года. Оба родились в городке Бари, который расположен в 20-ти километрах на север от Манчестера. Братья - не единственные дети в семье. У Фила есть сестра-близнец Трейси, которая пошла по стопам матери и тоже занималась нетболом. Кстати, выступала за Национальную сборную Англии и была ее тренером.

Оба брата последовали за отцом, начиная свою карьеру в спорте именно в крикете. У Фила этот вид спорта получался лучше. Его считали "гением крикета" и у него даже есть установленный рекорд, который до сих пор не был побит: он самый молодой игрок в истории клуба "Ланкашир". Параллельно они еще и занимались футболом, и даже здесь у младшего Невилла дела шли лучше: Фил на протяжении пяти лет обучения был капитаном школьной команды по футболу.

"Птенцы Ферги"

В 1991-м оба брата присоединились к академии "Манчестер Юнайтед". А вот здесь уже началось доминирование Гари. Он скорее дебютировал в первой команде, в сентябре 1992-го в возрасте 17 лет сыграв три минуты в матче Кубка УЕФА против "Торпедо".

"Вбрасывание. Моим дебютом было вбрасывание мяча против московского "Торпедо". Вот и все. Я не касался мяча ногами. Я не знаю, было ли такое когда-нибудь еще. Хотя, это типично для моей карьеры, на самом деле! В тот момент я жил в одной комнате с братом. Вообще-то, разговор с ним должен был подействовать на меня, как снотворное. Я должен был сказать ему: «Фил, прокомментируй лишь мое вбрасывание" ", - вспоминает Гари.

В ноябре 1993-го Гари записал в свой актив уже семь минут в поединке Лиги Чемпионов с "Галатасараем". Первый старт и по совместительству дебют в АПЛ состоялся в мае 1994 года против "Ковентри". Тогда "МЮ" уже гарантировал себе чемпионство, а правый защитник провел весь матч на поле.

Впервые Фил сыграл за “Ман Юнайтед” в январе 1995 в поединке Кубка Англии против "Рексема". В первом же для себя матче в первой команде "красных дьяволов" он записал в свой актив ассист. В чемпионате дебютная встреча для Фила прошла против извечных соперников по городу - "Манчестер Сити". Тогда Гари отсутствовал в заявке, и его место правого защитника занял именно Фил.

Оба брата впервые сыграли вместе за "манкунианцев" в мае 1995 против "Шеффилд Уэнсдей", закрывая две позиции в обороне. Гари на тот момент было 20 лет, а Филу - 18.

Молодых игроков тех времен, которые надолго закрепились в первой команде "Манчестер Юнайтед", называют "Птенцами Фергюсона", проводя параллель с легенарными "Малышами Басби". Они заменяли игроков, которые были костяком команды. Тогда в них никто не верил. Никто, в отличии от Сэра Алекса. Кроме Невиллов к "Птенцам" относятся еще Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Поул Скоулз и Ники Батт.

Костяк "Манчестер Юнайтед" и трофеи

В сезоне 1994/1995 Гари провел уже 18 матчей в чемпионате, а через год это количество возросло до 30-ти. В целом он сыграл за "красных дьяволов" в 17-ти сезонах АПЛ. Более того, на протяжении своих шести финальных сезонов Гари был капитаном команды после ухода Роя Кина.

Фил в 1995/1996 гг. принял участие в 25-ти матчах в АПЛ, большинство из них бок о бок с братом, защищая ворота "манкунианцев". Тот сезон стал чемпионским для "Манчестер Юнайтед" - первый совместный трофей братьев. На счету Фила 11 сезонов в АПЛ в красной футболке. В 2004 году он перешел в "Эвертон" за невероятно скромные сейчас 5,3 млн евро. Братья разъединились и встречались только в общих противостояниях и сборной Англии.

"Он был одним из тех игроков, кому я мог сказать: "Фил, я хочу, чтобы ты выбежал на этот холм, а потом вернулся и спилил это дерево". И он бы ответил: "Хорошо, босс. Где пила?" " - вспоминал Фергюсон в своей автобиографии.

Братья были очень трудолюбивые, за что их ценила шотландская легенда тренерского мостика. Да и фанаты тоже.

Трофейный список Гари достиг 30 титулов, 12 из которых - это чемпионства Англии. Фил уступает старшему брату - у него 14 трофеев (шесть побед в АПЛ). Все эти 14 титулов братья завоевали вместе, деля одну победу на двоих, в том числе и легендарный требл в 1999 году. Так продолжалось до смены клуба Филом.

Слезы после перехода в "Эвертон"

После 14 лет в родном клубе Фил сменил свою прописку на Ливерпуль. В последнем своем сезоне в составе "манкунианцев" он потерял место в основе, проведя чуть больше тысячи минут в чемпионате - наименьшее количество в его карьере в "МЮ", если не принимать во внимание только два сыграных матча в дебютном сезоне.

О решении Фергюсона расстаться с футболистом Фил узнал в частном разговоре в доме шотландского специалиста. Тогда жена игрока Джули оставалась в машине, и когда узнала вердикт, то расплакалась и даже не смогла зайти в гости к Сэру Алексу. Вся семья плохо пережила уход Фила из родной команды - его тогда выгнали из дома. Из дома под названием "Олд Траффорд".

"Это был, пожалуй, один из самых загадочных моментов в моей карьере. Мы встретились в его гостиной, пили чай, и он расписывал мне мой будущий переход: куда я поеду, как буду играть и все такое. А потом я вышел на улицу и увидел свою жену в слезах. Но произошло это не в холодном офисе. Все было сделано с теплотой, как будто съездил к маме с папой по совету... Но не поймите меня неправильно. Я приехал домой и плакал целые сутки”, - сказал Фил в интервью The Guardian.

Сразу после трансфера Невилл-младший стал костяком обороны "ирисок". Если брать общее количество матчей, то за "Манчестер Юнайтед" он провел все-таки больше встреч - 378 против 303. Да и ни одного титула он в Ливерпуле не выиграл. Однако все равно продолжал выступать за сборную Англии.

"Я не выигрывал с "Эвертоном" трофеев, но это время был таким же особенным, как и моя карьера в "Юнайтед". Люди идут из "МЮ" - и нередко теряются. Я думаю, что стал лучше и как игрок и как человек. Я доказал скептикам, что они были не правы", - вспоминает Фил, однако в этих словах слышатся нотки скрытой боли.

Дебютный матч за "Эвертон" в АПЛ Фил сыграл против своей родной команды, за которую продолжал выступать его старший брат Гари.

"Когда я впервые приехал на "Олд Траффорд" с "Эвертоном", Гари запустил в меня мячом, пока я спорил с судьей. Такие забавы он любит с детства", - вспоминает Фил.

Однако это не самый памятный момент в его карьере в составе "ирисок". В октябре 2008-го, через три года после трансфера, он окончательно стал своим в синей части Ливерпуля. Фил не убрал ноги и пошел в грубый стык против тогда еще молодой звезды "МЮ" Криштиану Роналду. Он заявлял, что сделал это не специально, но фанаты и игроки "Эвертона" оценили самоотдачу защитника в матче против бывших "своих".

Противостояние Невиллов и ироническое высмеивание братьев

Только после перехода в "Эвертон" Фил окончательно занял правый фланг обороны. В "Ман Юнайтед" он играл левого защитника, или изредка в опорной зоне. Старший брат Гари был его конкурентом, а точнее тем, кто не давал ему играть на его родной позиции. Даже среди других "манкунианцев" Гари выделялся большей настойчивостью, трудолюбием и надежностью, полностью удовлетворив Сэра Алекса, которому нужно было заменить Пола Паркера.

“Перед первой встречей в роли капитанов я все думал, скажет ли мне Гари хотя бы "привет". Первым здороваться я даже не собирался”, - вспоминает Фил.

Они так и не поздоровались. Просто посмотрите на эту выдержку.

Младший брат был менее сконцентрированным, и это могло стать причиной потери места в составе и дальнейшего трансфера в "Эвертон". Но там он со временем был назначен капитаном. На ряду с братом, которые оба руководили своими командами, они были одними из самых узнаваемых игроков в Англии. Однако болельщики любили посмеяться над ним:

"Если Невиллы могут играть за сборную Англии, то и мы сможем", - говорится в одной из кричалок фанатов.

У них не было видающихся умений, но это не помешало им стать костяком в своих командах, а также в сборной.

Сборная Англии. Рекорд

Гари быстрее дебютировал за "трех львов", чем младший брат, но Филу на момент первого поединка было меньше лет. В июне 1995-го Гари сыграл полный матч против сборной Японии (21 год и два месяца), а Фил в возрасте 19-лет и четыре месяца стал на тот момент восьмым самым молодым игроком в истории сборной Англии, тоже проведя полный матч, но уже против другой страны Дальнего Востока - Китая.

Первый матч вместе они сыграли в мае 1997 против сборной Польши. Несмотря на то, что Фил провел всего одну минуту (Гари весь матч), Невиллы стали первыми братьями со времен Джека и Бобби Чарльтона, которые сыграли вместе за сборную Англии. По общим матчам Гари и Фил тоже опередили своих легендарных соотечественников - 144 против 141.

Первые шаги в тренерстве

Фил все время догонял младшего брата и брал пример.

"Когда мне было 14 лет, я никак не мог определиться с выбором: играть в крикет или футбол. Гари же в то время подписал контракт с "Манчестер Юнайтед". Я подумал, как же круто выступать на "Олд Траффорд", тренироваться у Алекса Фергюсона, поэтому решил пойти по стопам брата. Думаю, если бы Гари был фермером, я бы сейчас месил грязь в каком-то углу", - вспоминает Фил.

Но вот здесь эта цепочка сломался - Фил ушел тренировать первым. Сразу после завершения карьеры футболиста он стал ассистентом своего наставника в "Эвертоне" Давида Мойеса, только теперь они уже вместе руководили тренерским мостиком в родной команде для Фила - "Ман Юнайтед". После сезона в Манчестере, Фил стал ассистентом своего старшего брата Гари в "Валенсии", где они провели вместе 28 игр. Затем младшего Невилла занесло в женский футбол: Фил тренировал Национальную команду Англии. Сейчас же он возглавляет "Интер" из Майами старого товарища по команде Давида Бекхэма.

Гари больше любит разговаривать на телевидении, чем тренировать. Да и лучше это у него получается. Единственным его местом работы на должности наставника была та же "Валенсия", где он и сезона не продержался. Перед тем Гари ассистировал Рою Ходжсону в сборной Англии, а сейчас вернулся на телевидение. Там ему точно комфортнее.

Собственный клуб

Знаменитые выпускники "Класса 92" академии "Ман Юнайтед" оба Невилла, Бекхэм, Скоулз, Гиггз и Бат решили не расставаться и после завершения карьеры, а объединиться вокруг одного дела. В 2014 году они выкупили акции клуба "Солфорд" из пригорода Манчестера. Сейчас клуб играет во Второй Лиге Англии - четвертом по иерархии дивизионе страны. "Солфорд" пока занимает седьмое место и входит в зону плей-офф за повышение в классе.

Сын-предатель

Сын Фила Невилла Харви Невилл пошел по стопам отца и своего дяди. Кроме того, что он выступает на позиции правого защитника, он еще и начинал свою футбольную карьеру в "Манчестер Юнайтед" в возрасте 11-ти лет. Правда, через два сезона Харви стал игроком академии врага по городу - "Манчестер Сити". Позже перебрался к родственникам в "Валенсию", а в 2018-м вернулся в состав "манкунианцев", подписав профессиональный контракт.

Семья

"Я мог бы быть более надежным защитником, если бы не приходилось страховать Фила. Мне легче перечислить все хорошие матчи Фила, чем плохие, - это будет быстрее", - любя насмехается над братом Гари.

Они всегда были в хороших отношениях и никогда не ссорились. Ну или не выносили это напоказ, что тоже является хорошим признаком семьи. Да, Гари достиг больше своего брата, однако Фил его еще может переплюнуть в тренерской карьере. Там старший очень сильно обжегся и пока не хочет возвращаться, ведь комфортно чувствует себя на телевидении. Поэтому только полный вперед для Фила!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine, "Манчестер Юнайтед", FourFourTwo.