Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон может подписать Филиппе Коутиньо
Сумма трансфера составит 40 миллионов евро
Onze
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может вернуться в чемпионат Англии, пишет The Sun.
По данным источника, на 28-летнего бразильца претендует "Эвертон" и готов заплатить за игрока 40 миллионов евро.
Отметим, в 2018 году "Барселона" купила Коутинью у "Ливерпуля" за 165 миллионов евро.
В текущем сезоне Коутинью провел 14 матчей за "Барселону", в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шевченко: У Лобановского кого не стошнило - играли в старте
- "Рана все еще кровоточит". Андрей Шевченко - о своем самом тяжелом поражении в качестве игрока
- Ман Юнайтед разгромил Рому, Эмери мстит Арсеналу, Барса проиграла Гранаде. Главные новости за 29 апреля
- "Я хотел бы иметь 15 таких Эриков Гарсий". Гвардиола – о трансфере защитника в Барселону
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...