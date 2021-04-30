Эвертон может подписать Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может вернуться в чемпионат Англии, пишет The Sun.

По данным источника, на 28-летнего бразильца претендует "Эвертон" и готов заплатить за игрока 40 миллионов евро.

Отметим, в 2018 году "Барселона" купила Коутинью у "Ливерпуля" за 165 миллионов евро.

В текущем сезоне Коутинью провел 14 матчей за "Барселону", в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.