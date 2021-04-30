Челси наложил на фаната 10-летний запрет на посещение матчей

Болельщик "Челси" подвергся санкциям со стороны клуба после публикации антисемитских оскорблений.

По информации пресс-службы лондонцев, клуб провёл расследование, по итогам которого провинившийся фанат был на 10 лет отстранён от посещения матчей команды.

"Для нас очевидно, что ни в нашей игре, ни в обществе нет места для расизма, антисемитизма, гомофобии, сексизма и других форм дискриминации. Нам нужно создать среду, в которой агрессивное и дискриминационное поведение на просторах Сети будет таким же неприемлемым, как и на улице. Как клуб мы продолжим предпринимать меры в отношении лиц, публикующих посты, которые противоречат этим ценностям", — говорится в сообщении "Челси".