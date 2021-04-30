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Полузащитник МЮ признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Португалец провел результативный матч
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом недели Лиги Европы.
В первом матче полуфинала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Ромой" (6:2). Португалец забил два гола и отдал две результативные передачи.
Также за звание лучшего игрока боролись Эдинсон Кавани ("Манчестер Юнайтед"), Николя Пепе ("Арсенал") и Рауль Альбиоль ("Вильярреал").
???? Bruno Fernandes is rewarded for ???????????????? performance against Roma! ????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 30, 2021
???? Bruno Fernandes
⭐️ Edinson Cavani
⭐️ Nicolas Pépé
⭐️ Raúl Albiol@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
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