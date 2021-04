Полузащитник МЮ признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом недели Лиги Европы.

В первом матче полуфинала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Ромой" (6:2). Португалец забил два гола и отдал две результативные передачи.

Также за звание лучшего игрока боролись Эдинсон Кавани ("Манчестер Юнайтед"), Николя Пепе ("Арсенал") и Рауль Альбиоль ("Вильярреал").

