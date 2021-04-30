Гвардиола: Месси не найти лучшего места для завершения карьеры, чем Барселона

Бывший главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", выразил надежду, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси останется в клубе.

"Надеюсь, Месси сможет завершить карьеру в "Барселоне". Он не найдёт лучшего места для себя. Единственное, что нужно сделать, как говорил наш дорогой учитель, — это вернуться к истокам и спасти то, что делает "Барсу" особенной в плане игрового стиля. Известно, как это совершить. Фундамент уже заложен. Нужно лишь смахнуть пыль, подлить масла, достать ключи… и сделать это снова. Лучшего клуба для этого не найти", — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Действующее соглашение 33-летнего аргентинского футболиста с каталонским клубом истекает этим летом.