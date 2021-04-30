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Гюндоган: Если вы - футболист, то не можете просто встать и решить, каким будет ваш день
Минусы футбольной жизни
Центральный полузащитник английского "Манчестер Сити" и игрок национальной сборной Германии Илкай Гюндоган признался, что очень доволен своей карьерой профессионального футболиста.
Но притом он видит несколько минусов.
Честно говоря, на протяжении всей своей карьеры я чувствовал одиночество. Если вы - профессиональный футболист, ваша жизнь спланировано на 99 процентов.
Ежедневно на мобильный телефон вы получаете сообщение о том, где вы должны быть и что вам нужно делать. Вы не можете просто встать и решить, каким будет ваш день. Каждая маленькая ошибка может привести к большим неприятностям, цитирует Илка Kicker.
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