Гюндоган: Если вы - футболист, то не можете просто встать и решить, каким будет ваш день

Центральный полузащитник английского "Манчестер Сити" и игрок национальной сборной Германии Илкай Гюндоган признался, что очень доволен своей карьерой профессионального футболиста.

Но притом он видит несколько минусов.

Честно говоря, на протяжении всей своей карьеры я чувствовал одиночество. Если вы - профессиональный футболист, ваша жизнь спланировано на 99 процентов.

Ежедневно на мобильный телефон вы получаете сообщение о том, где вы должны быть и что вам нужно делать. Вы не можете просто встать и решить, каким будет ваш день. Каждая маленькая ошибка может привести к большим неприятностям, цитирует Илка Kicker.