  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гюндоган: Если вы - футболист, то не можете просто встать и решить, каким будет ваш день
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гюндоган: Если вы - футболист, то не можете просто встать и решить, каким будет ваш день

Англия
(1 голосов)

Минусы футбольной жизни

Гюндоган: Если вы - футболист, то не можете просто встать и решить, каким будет ваш день

Новина українською

Центральный полузащитник английского "Манчестер Сити" и игрок национальной сборной Германии Илкай Гюндоган признался, что очень доволен своей карьерой профессионального футболиста.

Но притом он видит несколько минусов.

Честно говоря, на протяжении всей своей карьеры я чувствовал одиночество. Если вы - профессиональный футболист, ваша жизнь спланировано на 99 процентов.

Ежедневно на мобильный телефон вы получаете сообщение о том, где вы должны быть и что вам нужно делать. Вы не можете просто встать и решить, каким будет ваш день. Каждая маленькая ошибка может привести к большим неприятностям, цитирует Илка Kicker.

Читайте такжеГюндоган: Хирург мог ввинтить мне шуруп в спину и на этом завершить мою карьеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Илкай Гюндоган Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...