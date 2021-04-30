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Эдинсон Кавани после матча с Ромой передумал относительно будущего в Манчестер Юнайтед

Англия
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Накануне он обижался на всю Великобританию из-за скандала с "негро"

Эдинсон Кавани после матча с Ромой передумал относительно будущего в Манчестер Юнайтед

Фото: beinsports / Автор – неизвестен

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Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани решил остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Как сообщает ESPN, Кавани продолжит свой контракт с английской командой на следующей неделе.

Уругвайский форвард успешно начал выступления за "красных дьяволов". Хотя после безумного хейта по поводу чернокожих был готов вернуться в Южную Америку, его будущее связывали с аргентинским клубом "Бока Хуниорс".

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Как отмечает журналистка Шарлотта Данкер, наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер сказал, что "сделает все возможное", чтобы попытаться удержать Кавани в команде. "Он знает об этом и знает, что я хотел бы его оставить еще на год".

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В статье: Эдинсон Кавани Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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