Эдинсон Кавани после матча с Ромой передумал относительно будущего в Манчестер Юнайтед

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани решил остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Как сообщает ESPN, Кавани продолжит свой контракт с английской командой на следующей неделе.

Уругвайский форвард успешно начал выступления за "красных дьяволов". Хотя после безумного хейта по поводу чернокожих был готов вернуться в Южную Америку , его будущее связывали с аргентинским клубом "Бока Хуниорс".

Как отмечает журналистка Шарлотта Данкер, наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер сказал, что "сделает все возможное", чтобы попытаться удержать Кавани в команде. "Он знает об этом и знает, что я хотел бы его оставить еще на год".