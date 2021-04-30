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Эдинсон Кавани после матча с Ромой передумал относительно будущего в Манчестер Юнайтед
Накануне он обижался на всю Великобританию из-за скандала с "негро"
Фото: beinsports / Автор – неизвестен
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани решил остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.
Как сообщает ESPN, Кавани продолжит свой контракт с английской командой на следующей неделе.
Уругвайский форвард успешно начал выступления за "красных дьяволов". Хотя после
Как отмечает журналистка Шарлотта Данкер, наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер сказал, что "сделает все возможное", чтобы попытаться удержать Кавани в команде. "Он знает об этом и знает, что я хотел бы его оставить еще на год".
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