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Манчестер Сити пожертвует своим игроком ради подписания Холанда и Грилиша

Англия
(2 голосов)

Рахим не против?

Манчестер Сити пожертвует своим игроком ради подписания Холанда и Грилиша

Новина українською

Английский "Манчестер Сити" готов продать Рахима Стерлинга этим летом.

Наставник Пеп Гвардиола готов расстаться с английским игроком атаки, чтобы высвободить средства для подписания Эрлинга Холанда (игрок немецкой Боруссии Д) и Джека Грилиша (вингер и нападающий "Астон Виллы"), сообщает Football Insider.

26-летний вингер левого фланга Стерлинг в этом сезоне провел 43 поединка за "Манчестер Сити", забил 13 голов, отдал 11 ассистов. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Джек Грилиш Эрлинг Холанд
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