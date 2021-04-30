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Манчестер Сити пожертвует своим игроком ради подписания Холанда и Грилиша
Рахим не против?
Английский "Манчестер Сити" готов продать Рахима Стерлинга этим летом.
Наставник Пеп Гвардиола готов расстаться с английским игроком атаки, чтобы высвободить средства для подписания Эрлинга Холанда (игрок немецкой Боруссии Д) и Джека Грилиша (вингер и нападающий "Астон Виллы"), сообщает Football Insider.
26-летний вингер левого фланга Стерлинг в этом сезоне провел 43 поединка за "Манчестер Сити", забил 13 голов, отдал 11 ассистов. Его контракт с клубом действует до 2023 года.
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