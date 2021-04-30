Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: LIVE АУДИО трансляция

Битва легендарных команд в рамках английской Премьер-лиги! МЮ уже практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и параллельно продолжает сражение за победу в Лиге Европы. В то же время, мерсисайдцам ещё нужно догонять Челси, чтобы сыграть в ЛЧ ближайшей осенью. И для этого очень нужна победа на "Олд Траффорд". Удастся ли? Три из пяти последних очных игр завершались вничью. Как будет сейчас? Узнавайте вместе с нами! Комментаторы - Егор Старков и Тарас Вархоляк.