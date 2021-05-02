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Вовремя не начнется. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: LIVE АУДИО трансляция
Мерсисайдцам очень нужна победа, Юнайтед все свои задачи в чемпионате уже практически решили
АПЛ официально перенесла начало матча на неопределенное время. Причина – протест фанатов "красных дьяволов" против руководства клуба. АУДИО трансляция начнется сразу же, когда футболисты выйдут на поле "Олд Траффорд" – следите за обновлениями.
Битва легендарных команд в рамках английской Премьер-лиги! МЮ уже практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и параллельно продолжает сражение за победу в Лиге Европы.
В то же время, мерсисайдцам ещё нужно догонять Челси, чтобы сыграть в ЛЧ ближайшей осенью. И для этого очень нужна победа на "Олд Траффорд". Удастся ли? Три из пяти последних очных игр завершались вничью. Как будет сейчас? Узнавайте вместе с нами!
Комментаторы - Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк.
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