Вовремя не начнется. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: LIVE АУДИО трансляция

АПЛ официально перенесла начало матча на неопределенное время. Причина – протест фанатов "красных дьяволов" против руководства клуба. АУДИО трансляция начнется сразу же, когда футболисты выйдут на поле "Олд Траффорд" – следите за обновлениями.

Битва легендарных команд в рамках английской Премьер-лиги! МЮ уже практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и параллельно продолжает сражение за победу в Лиге Европы.

В то же время, мерсисайдцам ещё нужно догонять Челси, чтобы сыграть в ЛЧ ближайшей осенью. И для этого очень нужна победа на "Олд Траффорд". Удастся ли? Три из пяти последних очных игр завершались вничью. Как будет сейчас? Узнавайте вместе с нами!

Комментаторы - Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк.