  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Здесь - все. Заработки игроков и тренера Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Здесь - все. Заработки игроков и тренера Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

От Кости не спрячешься

Здесь - все. Заработки игроков и тренера Манчестер Юнайтед

Фото: Скріншот із Ютуб-каналу

Новина українською

Костя Фолстен рассказывает, сколько зарабатывают футболисты одного из грандов английского футбола - "Манчестер Юнайтед". Этот клуб продолжает выступления в полуфинале Лиги Европы, занимает второе место в Английской премьер-лиге.

В этом ролике вы узнаете, какая зарплата у таких футболистов как Поль Погба, Бруну Фернандеш, Эдинсон Кавани, Мейсон Гринвуд, Хуан Мата, Фред, Неманья Матич, Маркус Рашфорд, Давид Де Хеа, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Аарон Ван Биссака, Виктор Линдельоф, Скотт Мактоминей, Дин Хендерсон, Ли Грант, Брандон Уильямс, Эрик Байи, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Донни ван де Бек, Дэниэл Джеймс, Фил Джонс, Ромеро, Антони Марсьяль ну и тренер Уле Гуннер Сульшер.

Читайте такжеСколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...