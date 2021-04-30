Здесь - все. Заработки игроков и тренера Манчестер Юнайтед

Костя Фолстен рассказывает, сколько зарабатывают футболисты одного из грандов английского футбола - "Манчестер Юнайтед". Этот клуб продолжает выступления в полуфинале Лиги Европы, занимает второе место в Английской премьер-лиге.

В этом ролике вы узнаете, какая зарплата у таких футболистов как Поль Погба, Бруну Фернандеш, Эдинсон Кавани, Мейсон Гринвуд, Хуан Мата, Фред, Неманья Матич, Маркус Рашфорд, Давид Де Хеа, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Аарон Ван Биссака, Виктор Линдельоф, Скотт Мактоминей, Дин Хендерсон, Ли Грант, Брандон Уильямс, Эрик Байи, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Донни ван де Бек, Дэниэл Джеймс, Фил Джонс, Ромеро, Антони Марсьяль ну и тренер Уле Гуннер Сульшер.