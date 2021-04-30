АПЛ. Саутгемптон - Лестер 1:1. Хозяева вымучили, гости не дожали

Английская Премьер Лига, 34-й тур

"Сент-Мэрис" (Саутгемптон)

Благодаря этой ничьей "Саутгемптон" прервал свою трехматчевую проигрышную серию, а "Лестер" остановил свою трехматчевую победную серию. Поединок мог бы сложиться иначе, если бы не довольно странный случай в первом тайме.

Уикенд тишины в соцсетях команды решили не переносить на поле: нагнетать начали с первых минут. Сначала гол забил Волкер-Питерс. Защитник забег на правый фланг атаки, вышел один на один и реализовал момент, правда он на немного опередил своего оппонента-защитника, попав в офсайд.

А уже на 10-й минуте судьи на игру повлияли более масштабнее: удален был Вестергорд. Янник ошибся вблизи своей штрафной, опрометчиво отпустив мяч, на который сразу набег Варди. Защитник “святых” в подкате пытался исправить ситуацию, однако после выбитого мяча грубо въехал в голеностоп Варди. Нападающий еще несколько минут не мог отойти от удара, разминая ногу. Фол был, но тянул он на красную карточку - спорный вопрос. С точки нарушения Мэддисон выполнял штрафной, однако обводным ударом немного не попал в правый угол ворот.

После бурлящих первых минут команды остановили свои активные наступательные действия. "Лестер" не мог разыграть лишнего, а "Саутгемптон" просто пытался отбиться. На 18-й минуте удар Редмонда потянул Шмейхель, а еще через 20 минут Маккарти дважды подряд спас свою команду после ударов от Тилеманса и того же Мэддисон.

На 60-й минуте матча хозяева заработали возможность выполнить стандарт вблизи штрафной зоны гостей, после розыгрыша которого мяч попал в руку Ихеаначо. Просмотр VAR подтвердил легитимность пенальти, а Уорд-Праус - реноме лучшего исполнителя стандартов в команде.

Через несколько минут Келечи исправил свою ошибку: его подачу от угла штрафной головой замкнул Эванс, который остался на позиции форварда еще после стандарта.

В "Лестера" было еще 20 минут основного времени, чтобы все-таки реализовать большинство. Отметим, что после перерыва Роджерс изменил схему из трех центральных защитников на двух. В последнее время часто такое можно увидеть от ирландца - не внушает ему доверия старо-новомодная схема, как бы он не хотел ее внедрить. Забить под занавес матча могли Варди и Ихеаначо, однако удар первого вплотную потянул Маккарти, а второй не попал головой по мячу по уже пустым воротам.

Подопечные Хазенхюттля выстояли эти тяжелые 80 минут вдесятером. Даже могли забирать победу, однако одно очко тоже хорошо. Да еще и при условии очередного шага от зоны вылета - пока 14-е место с 10-ю пунктами преимущества над 17-м "Фулхэмом". "Лестер" же сегодня скорее потерял два очка, чем заработал одно, однако нужно же реализовывать свои моменты. "Лисы" продолжают находиться на третьем месте, но теперь уже имея пятиочковое преимущество над четвертым "Челси". Решающая борьба только начинается.

Фото: Официальный сайт "Лестера"

"Саутгемптон" - "Лестер" 1:1

Голы: Уорд-Праус 61 (пен.) - Эванс 68

"Саутгемптон": Маккарти - Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергорд, Стивенс, Телла (Салис 15) - Уорд-Праус, Армстронг, Минамино (Диалло 76) - Адамс (Н'Лундулу 90+1), Редмонд

"Лестер": Шмейхель - Фофана (Перес 46), Эванс, Союнчу - Кастано, Ндиди, Тилеманс, Томас (Олбрайтон 69) - Мэддисон - Ихеаначо, Варди

Предупреждение: Минамино 50