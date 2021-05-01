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Болельщиков гостевых команд пустят на два последних тура АПЛ
Однако в очень ограниченном количестве
Sky Sports
Клубам Английской Премьер Лиги будет разрешено пустить на стадион 500 болельщиков выездной команды в 37 и 38-м турах чемпионата. Об этом сообщает исполнительный директор соревнования Ричард Мастерс.
Всего в последних двух раундах АПЛ будет разрешен вход 10 тысячам болельщиков на каждый стадион. Уже после 17 мая правительство планирует сократить ограничения и позволить посещать матчи так же и фанатам гостей. Этот запрет действовал с марта прошлого года.
Напомним, что на протяжении всего сезона чемпионата только в декабре на нескольких матчей было разрешено присутствие до двух тысяч болельщиков. Также в апреле фанаты были на полуфинальном матче Кубка Англии "Лестер" - "Саутгемптон" и финальном поединке Кубка Лиги "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".
Отметим, что 37-й тур АПЛ запланирован на 19 мая, а 38-й состоится 23 мая.
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