Быстрое удаление и характер от хозяев. Саутгемптон - Лестер 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 34-го тура АПЛ, в котором "Саутгемптон" и "Лестер" разошлись результативной ничьей. Сразу на 10 минуте матча ошибся Вестергорд, грубо сфолив на Варди, за что и был удален. Несмотря на численное большинство, первыми пропустили гости: Уорд-Праус реализовал пенальти. Сразу через несколько минут "лисы" восстановили паритет, а потом еще и имели шанс выйти вперед, однако оборона "орлов" удержала ничью до финального свистка.

"Саутгемптон" - "Лестер" 1:1 (0:0)

Голы: Уорд-Праус 61 - Эванс 68