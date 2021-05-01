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Быстрое удаление и характер от хозяев. Саутгемптон - Лестер 1:1. Видео голов и обзор матча
Подопечные Роджерса потеряли возможность дожать соперника
Лестер/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 34-го тура АПЛ, в котором "Саутгемптон" и "Лестер" разошлись результативной ничьей. Сразу на 10 минуте матча ошибся Вестергорд, грубо сфолив на Варди, за что и был удален. Несмотря на численное большинство, первыми пропустили гости: Уорд-Праус реализовал пенальти. Сразу через несколько минут "лисы" восстановили паритет, а потом еще и имели шанс выйти вперед, однако оборона "орлов" удержала ничью до финального свистка.
"Саутгемптон" - "Лестер" 1:1 (0:0)
Голы: Уорд-Праус 61 - Эванс 68
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