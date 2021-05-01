Клопп: Ливерпуль обязан победить на Олд Траффорд

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал следующий матч своих подопечных против "Манчестер Юнайтед":

"- Должен ли "Ливерпуль" победить на "Олд Траффорд"?

- Обязан. Более чем на 100 процентов. Если мы не будем побеждать, то потеряем шансы на еврокубки.

- Что скажете о форме, в которой находится "Манчестер Юнайтед"?

- Когда ты каждую неделю играешь по четвергам и субботам, то привыкаешь к такому графику, но, конечно, он не помогает. Это сложный вызов для них. В пятницу и субботу они восстанавливаются, а затем снова играют. У них нет возможности вносить тактические изменения, но я не думаю, что сейчас они хотят это делать.

Нас ждет сложный, интенсивный матч. Мы смотрели игру "Юнайтед" против "Ромы", и они были великолепны! Особенно, когда им дают играть. Они летали по полю.

Я уверен, они до сих пор думают, что имеют шансы на победу в АПЛ. Обеим командам нужна победа в предстоящей игре, а это - хорошая мотивация для отличного матча", - сказал немецкий наставник.