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Клопп: Ливерпуль обязан победить на Олд Траффорд
Им нужны очки для попадания в зону Лиги Чемпионов
Liverpool FC
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал следующий матч своих подопечных против "Манчестер Юнайтед":
"- Должен ли "Ливерпуль" победить на "Олд Траффорд"?
- Обязан. Более чем на 100 процентов. Если мы не будем побеждать, то потеряем шансы на еврокубки.
- Что скажете о форме, в которой находится "Манчестер Юнайтед"?
- Когда ты каждую неделю играешь по четвергам и субботам, то привыкаешь к такому графику, но, конечно, он не помогает. Это сложный вызов для них. В пятницу и субботу они восстанавливаются, а затем снова играют. У них нет возможности вносить тактические изменения, но я не думаю, что сейчас они хотят это делать.
Нас ждет сложный, интенсивный матч. Мы смотрели игру "Юнайтед" против "Ромы", и они были великолепны! Особенно, когда им дают играть. Они летали по полю.
Я уверен, они до сих пор думают, что имеют шансы на победу в АПЛ. Обеим командам нужна победа в предстоящей игре, а это - хорошая мотивация для отличного матча", - сказал немецкий наставник.
Сейчас "Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице, уступая четвертому "Челси" четырьмя очками. "Ман Юнайтед" расположился сразу за лидером "Ман Сити". "Горожане" имеют преимущество в 10 очков за пять туров до окончания чемпионата.
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