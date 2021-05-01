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Сульшер - о негодовании болельщиков: Я очень рад, что клубы отказались от Суперлиги

Англия
(1 голосов)

Тренер "красных дьяволов" рассказал о протестах фанатов клуба

Сульшер - о негодовании болельщиков: Я очень рад, что клубы отказались от Суперлиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Коуч "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер доволен тем, что команда услышала голос болельщиков и отказалась от участия в Суперлиге:

"Важно, чтобы мнение фанатов было услышано. Нам нужно лучше взаимодействовать с ними. Моя работа – концентрироваться на футбольной стороне вопроса, чтобы мы получили лучшую версию этой команды.

Как я уже говорил, Глейзеры меня поддерживают. Я получаю поддержку и со стороны клуба, и со стороны владельцев. Уверен, что мне помогут сделать новый шаг вперед.

Но я очень рад тому, что все клубы отказались от Суперлиги. Когда протесты начинаются, важно, чтобы они проходили в хорошей манере и сохраняли мирный характер", – сказал Сульшер.

Ожидается, что фанаты могут провести новую акцию протеста в преддверии матча с "Ливерпулем" 2 мая.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Суперлига
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
01.05.2021 в 14:12
Чомусь у вітчизняних ЗМІ применшена роль братів Глейзерів у створенні Супер Ліги. Всі котять діжки на босів Реала, Барси та Юве, але ідейними натхненниками цього турніру були саме власники МЮ. Як сказав один мій приятель "Усе розпочалося в одному нью-йоркському ресторані...".
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