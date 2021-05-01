Сульшер - о негодовании болельщиков: Я очень рад, что клубы отказались от Суперлиги

Коуч "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер доволен тем, что команда услышала голос болельщиков и отказалась от участия в Суперлиге:

"Важно, чтобы мнение фанатов было услышано. Нам нужно лучше взаимодействовать с ними. Моя работа – концентрироваться на футбольной стороне вопроса, чтобы мы получили лучшую версию этой команды.

Как я уже говорил, Глейзеры меня поддерживают. Я получаю поддержку и со стороны клуба, и со стороны владельцев. Уверен, что мне помогут сделать новый шаг вперед.

Но я очень рад тому, что все клубы отказались от Суперлиги. Когда протесты начинаются, важно, чтобы они проходили в хорошей манере и сохраняли мирный характер", – сказал Сульшер.