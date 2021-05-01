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Сульшер - о негодовании болельщиков: Я очень рад, что клубы отказались от Суперлиги
Тренер "красных дьяволов" рассказал о протестах фанатов клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Коуч "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер доволен тем, что команда услышала голос болельщиков и отказалась от участия в Суперлиге:
"Важно, чтобы мнение фанатов было услышано. Нам нужно лучше взаимодействовать с ними. Моя работа – концентрироваться на футбольной стороне вопроса, чтобы мы получили лучшую версию этой команды.
Как я уже говорил, Глейзеры меня поддерживают. Я получаю поддержку и со стороны клуба, и со стороны владельцев. Уверен, что мне помогут сделать новый шаг вперед.
Но я очень рад тому, что все клубы отказались от Суперлиги. Когда протесты начинаются, важно, чтобы они проходили в хорошей манере и сохраняли мирный характер", – сказал Сульшер.
Ожидается, что фанаты могут провести новую акцию протеста в преддверии матча с "Ливерпулем" 2 мая.
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