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Лидс продлит контракт с Бьелсой

Англия
(1 голосов)

Клуб полностью удовлетворен работой коуча

Лидс продлит контракт с Бьелсой

Новина українською

Тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса продлит с клубом контракт, который рассчитан до конца текущего сезона. Новое соглашение будет рассчитано на один год.

Подписание может состояться уже в конце текущего сезона АПЛ.

Марсело Бьелса в прошлом году вывел "Лидс" в АПЛ. Сейчас команда располагается на 9-м месте турнирной таблице. Клуб имеет в своем активе 47 очков.

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Источник:
NicoSchira

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