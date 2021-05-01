Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидс продлит контракт с Бьелсой
Клуб полностью удовлетворен работой коуча
Тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса продлит с клубом контракт, который рассчитан до конца текущего сезона. Новое соглашение будет рассчитано на один год.
Подписание может состояться уже в конце текущего сезона АПЛ.
Марсело Бьелса в прошлом году вывел "Лидс" в АПЛ. Сейчас команда располагается на 9-м месте турнирной таблице. Клуб имеет в своем активе 47 очков.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:NicoSchira
Популярное сейчас
- Йовичевич - депрессия в Днепре, провал в Динамо, предложение от Реброва | ТаТоТаке
- Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 мая 2021
- Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров
- Джо Коул шокирован несправедливостью современного футбола по отношению к Зидану
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...