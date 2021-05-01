Лидс продлит контракт с Бьелсой

Тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса продлит с клубом контракт, который рассчитан до конца текущего сезона. Новое соглашение будет рассчитано на один год.

Подписание может состояться уже в конце текущего сезона АПЛ.

Марсело Бьелса в прошлом году вывел "Лидс" в АПЛ. Сейчас команда располагается на 9-м месте турнирной таблице. Клуб имеет в своем активе 47 очков.