Райола: Погба в Реал? Нет ничего невозможного

Футбольный агент Мино Райола высказался на счет будущего своего клиента Поля Погба и о его вариантах продления карьеры:

"Трансфер Погба в "Реал"? Это сложный вопрос, но нет ничего невозможного. Что делать, если "Реал" предложит обмен Азар-Погба? Это только пример. И если это нравится всем сторонам, почему бы и нет?

Играть за "Реал" всегда было очень привлекательно для Погба из-за того, что его кумир - Зидан.

В прошлом Поль чувствовал доверие и любовь со стороны "Манчестер Юнайтед". Сейчас я не буду врать, потому что для Погба играть за мадридский "Реал" всегда было очень привлекательно, и тем более с Зиданом, который является для Погба кумиром детства ".