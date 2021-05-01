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Райола: Погба в Реал? Нет ничего невозможного
Агент игрока не уверен на счет дальнейшей карьеры Погба
Футбольный агент Мино Райола высказался на счет будущего своего клиента Поля Погба и о его вариантах продления карьеры:
"Трансфер Погба в "Реал"? Это сложный вопрос, но нет ничего невозможного. Что делать, если "Реал" предложит обмен Азар-Погба? Это только пример. И если это нравится всем сторонам, почему бы и нет?
Играть за "Реал" всегда было очень привлекательно для Погба из-за того, что его кумир - Зидан.
В прошлом Поль чувствовал доверие и любовь со стороны "Манчестер Юнайтед". Сейчас я не буду врать, потому что для Погба играть за мадридский "Реал" всегда было очень привлекательно, и тем более с Зиданом, который является для Погба кумиром детства ".
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