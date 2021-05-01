Манчестер Сити подписал очередного таланта

"Манчестер Сити" подписал 18-летнего вингера Дарио Сармиенто из аргентинского "Эстудиантеса". Клуб давно следил за молодым талантом.

Аргентинский клуб объявил, что Сармиенто станет игроком "горожан" с 1 июля нынешнего года.

Дарио — воспитанник "Эстудиантеса", за первую команду которого провел провел 21 матч и отдал один ассист. Футболист также играл за сборную Аргентины U-16. Сармиенто принял участие в шести матчах и забил четыре гола.