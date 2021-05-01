  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити подписал очередного таланта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити подписал очередного таланта

Англия
(1 голосов)

В Англию поедет одаренный аргентинец

Манчестер Сити подписал очередного таланта

Getty Images

Новина українською

"Манчестер Сити" подписал 18-летнего вингера Дарио Сармиенто из аргентинского "Эстудиантеса". Клуб давно следил за молодым талантом.

Аргентинский клуб объявил, что Сармиенто станет игроком "горожан" с 1 июля нынешнего года.

Дарио — воспитанник "Эстудиантеса", за первую команду которого провел провел 21 матч и отдал один ассист. Футболист также играл за сборную Аргентины U-16. Сармиенто принял участие в шести матчах и забил четыре гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эстудиантес (Аргентина) Манчестер Сити (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
EdelpOficial

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...