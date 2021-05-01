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Моуриньо: Я в отпуске. У меня нет никаких планов

Англия
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Чилл-аут от португальца

Моуриньо: Я в отпуске. У меня нет никаких планов

Новина українською

Бывший наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о своих планах после увольнения из тренерского поста "шпор":

"У меня нет никаких планов. Я живу обычной жизнью, чувствую себя свежим, спокойным. Я в отпуске. Сейчас у меня больше времени, чтобы провести работу над ошибками, все проанализировать.

Я подожду, прежде чем вернуться в футбол. Подожду не только соответствующего клуба, но и соответствующей культуры. Может быть, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим", - сказал Жозе.

Напомним, что несколько недель назад "Тоттенхэм" объявил об увольнении Моуриньо с поста. Однако португалец долго без работы не оставался: устроился на телевидение. Сейчас тренерский мостик "шпор" возглавляет 29-летний Райан Мейсон.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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