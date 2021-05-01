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Моуриньо: Я в отпуске. У меня нет никаких планов
Чилл-аут от португальца
Бывший наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о своих планах после увольнения из тренерского поста "шпор":
"У меня нет никаких планов. Я живу обычной жизнью, чувствую себя свежим, спокойным. Я в отпуске. Сейчас у меня больше времени, чтобы провести работу над ошибками, все проанализировать.
Я подожду, прежде чем вернуться в футбол. Подожду не только соответствующего клуба, но и соответствующей культуры. Может быть, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим", - сказал Жозе.
Напомним, что несколько недель назад "Тоттенхэм" объявил об увольнении Моуриньо с поста. Однако португалец долго без работы не оставался:
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